Levica pričakuje odgovor Švarc Pipan na očitane nepravilnosti pri nakupu sodne stavbe

Ljubljana, 17. januarja - V Levici se bodo do interpelacije o delu ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan, ki so je danes napovedali v SDS, opredelili, ko bodo seznanjeni s pojasnili ministrice. Pričakujejo, da bo Švarc Pipan "detajlno predstavila in razložila potek postopkov ter odgovorila na očitane nepravilnosti" pri nakupu sodne stavbe, so sporočili.