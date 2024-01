Košir in Kotnik osma na ekipni tekmi

Bad Gastein, 17. januarja - V Bad Gasteinu je bila prva ekipna tekma za svetovni pokal deskarjev na snegu. Slovenijo sta v paralelnem slalomu zastopala Žan Košir in Gloria Kotnik, ki sta izpadla v četrtfinalu in na koncu med 24 ekipami zasedla osmo mesto. Zmagala sta Avstrijca Andreas Prommegger in Sabine Schöffmann.