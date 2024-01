Na GZS o razogljičenju slovenske industrije

Ljubljana, 17. januarja - Slovenska energetsko intenzivna industrija ima načrte za prehod v brezogljično delovanje, potrebuje pa podporo države med drugim v obliki zagotavljanja elektrike po konkurenčnih cenah in odpravi ovir, so ugotavljali na seji strateškega sveta GZS za energetski prehod. Ministrstvi za gospodarstvo in energetiko sta napovedali podporo.