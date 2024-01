V Ljubljani odprli razstavo ob 40-letnici OI v Sarajevu

Ljubljana, 18. januarja - V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije (MNSZS) so ob 40. obletnici zimskih olimpijskih iger v Sarajevu skupaj z Muzejem športa odprli razstavo Srebrne igre 1984, ki prikazuje vlogo Slovencev v celotnem olimpijskem dogajanju. Na ogled bo do 5. maja.