Golob: Pri prehranski politiki pomembno sodelovanje vseh deležnikov

Ljubljana, 17. januarja - Strateški svet za prehrano pri svojem delu zasleduje naloge, povezane s pripravo predlogov ukrepov za cenovno dostopno, varno in kakovostno hrano, so na torkovi seji, na kateri so pregledali svoje delo za nazaj in spregovorili o ciljih v letošnjem letu, izpostavili v svetu. Premier Robert Golob je poudaril pomen sodelovanja med vsemi deležniki.