Terme Tuhelj v rekonstrukcijo zahodnega dela termalnega središča

Podčetrtek/Tuhelj, 17. januarja - Terme Tuhelj, katerih lastnice so Terme Olimia, bodo rekonstruirale zahodni del termalnega središča. Pogodbo sta v torek podpisala direktor Term Tuhelj Florjan Vasle in direktor hrvaške družbe MDK Građevinar Kruno Pavlinić, vrednost del pa znaša dobrih 12 milijonov evrov, so danes sporočili iz Term Olimia.