Na posvetu o vladni strategiji za priseljevanje poudarili pomen urejenih zakonitih migracij

Ljubljana, 17. januarja - Razvojno sodelovanje s tretjimi državami je lahko pomembno orodje pri omejevanju nezakonitih migracij in prispeva k cilju, da bi migracije potekale na urejen in varen način, so med drugim poudarili panelisti na današnjem javnem posvetu o strategiji vlade na področju priseljevanja, ki ga je organiziralo ministrstvo za notranje zadeve (MNZ).