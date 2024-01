Z upoštevanjem preventivnih ukrepov bi lahko preprečili do 40 odstotkov primerov demence

Ljubljana, 17. januarja - Breme demence je zelo veliko tako za posameznika in svojce kot za državo, so poudarili na današnji novinarski konferenci ministrstva za zdravje. Z upoštevanjem preventivnih ukrepov, med katerimi so telesna aktivnost in zdrava prehrana, bi lahko preprečili do 40 odstotkov primerov demence ali odložili njen pojav, so povedali.