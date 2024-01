Občine z evidentiranimi romskimi naselji podpisale zavezo o namenski porabi sredstev za Rome

Trebnje, 17. januarja - Občine z evidentiranimi romskimi naselji so v Trebnjem podpisale sporazum, s katerim so se zavezale k namenski porabi sredstev, ki jih kot občine, kjer živijo Romi, prejmejo od države. Gre za skupno okoli osem milijonov evrov. Ob tem pa so župani izrazili razočaranje, da država še ni pripravila obljubljenih ukrepov za reševanje romskih vprašanj.