V eksploziji plina v Kranju en človek poškodovan, nastala velika škoda

Ljubljana, 17. januarja - V večstanovanjski stavbi na območju Kranja je danes okoli 7.30 prišlo do eksplozije plina, kažejo do zdaj zbrane informacije Policijske uprave (PU) Kranj. V stanovanju, kjer je eksplodiralo, je bil v tem času 89-letni moški, ki je bil hudo poškodovan in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, nastala pa je tudi velika škoda.