Andrada našla novo lokacijo na Madžarskem

Ljubljana/Budimpešta, 17. januarja - Podjetje Andrada, ki so ga na Madžarskem ustanovili slovenski avtomobilski podjetniki, bo tovarno za reciklažo baterij za električne avtomobile gradilo v Soskutu in ne Alsozsolci, kot so načrtovali sprva. V naslednjih dveh letih nameravajo zaposliti 160 ljudi. Po načrtih bodo sledile druge lokacije na Madžarskem in širše v Evropi, tudi Sloveniji.