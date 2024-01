Delavci Mode Mi&Lan brez decembrskih plač, odpovedi s ponedeljkom

Gornji Petrovci, 17. januarja - Potem ko je sodišče v torek začelo stečajni postopek nad družbo Moda Mi&Lan, so odgovorni zaposlene zjutraj povabili na zbor delavcev. Na srečanju, ki sta se ga udeležila tudi dosedanji direktor Marko Hozjan in stečajni upravitelj Drago Dubrovski, so izvedeli, da jim plač za december ne bodo izplačali, odpovedi pa bodo začeli vročati v ponedeljek.