V Slovenski vardi prepričani, da je odločba ustavnega sodišča njim v korist

Maribor, 17. januarja - Društvo Hervardi in Slovenska varda sta se odzvala na nedavno odločbo ustavnega sodišča, ki ni ugotovilo neustavnosti v dopolnjenih zakonih o nadzoru državne meje ter o varstvu javnega reda in miru v delih, ki omejujejo delovanje paravojaških enot. Prepričani so, da je odločba ustavnega sodišča kljub temu njim v korist.