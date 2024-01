Občina Črna na Koroškem pripravljena na 32. prireditev Gradovi kralja Matjaža

Črna na Koroškem, 17. januarja - Občina Črna na Koroškem bo zadnji januarski vikend na Matevžavih travnikah pod stadionom v centru mesta pripravila že 32. zimsko pravljico Gradovi kralja Matjaža, kjer so od njenega začetka, leta 1993 zgradili že preko 1430 snežnih gradov in skulptur. Doslej je prijavljenih 20 ekip, so povedali v tamkajšnjem turistično-informacijskem centru.