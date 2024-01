Na Gačah v petek odpirajo zimsko sezono

Semič, 17. januarja - Bolj zimske temperature so upraviteljem največjega dolenjsko-belokranjskega smučišča Gače nad Črmošnjicami pri Semiču omogočile umetno zasneževanje in s tem odprtje nove zimske sezone. Smučišče odpirajo v petek, ko bodo zagnali dve vlečnici in sedežnico. Vodja smučišča Borut Koprivnik upa, da bo pripravljena podlaga zdržala do konca sezone.