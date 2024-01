V eksploziji plina v Kranju en človek poškodovan, nastala velika škoda

Ljubljana, 17. januarja - V enem izmed stanovanj v večstanovanjski stavbi na območju Kranja je danes okoli 7.30 prišlo do eksplozije plina, kažejo prvi podatki Policijske uprave Kranj. Vse interventne službe so na kraju. Ena odrasla oseba je poškodovana in ni v življenjski nevarnosti. Vse stanovalce so evakuirali. Nastala je velika premoženjska škoda, so sporočili.