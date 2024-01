Newyorške borze končale v rdečem

New York, 16. januarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v rdečem. Današnje trgovanje na Wall Streetu se je končalo z rahlim padcem, saj so bili vlagatelji previdnejši zaradi mešanih rezultatov velikih bank, medtem ko so se donosi ameriških državnih obveznic dvignili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.