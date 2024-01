Ljubljančani že prvi po drugem delu DP, Jeseničani spet na drugem mestu

Ljubljana, 16. januarja - Hokejisti v državnem prvenstvu so danes odigrali peti, predzadnji krog drugega dela. Branilci naslova, hokejisti SŽ Olimpije, so visoko z 9:0 odpravili RST Pellet Celje in si že zagotovili prvo mesto po tem delu. V drugi tekmi je ekipa Sij Acroni Jesenice prav tako brez težav premagala Triglav z 10:1 in je pred zadnjim krogom na drugem mestu.