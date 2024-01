Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 1.)

Ljubljana, 16. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o srečanju italijanskega, hrvaškega in slovenskega ministra za notranje zadeve v hrvaški Istri, kjer so govorili o migracijah v regiji. Srbska tiskovna agencija Tanjug je poročala o nekdanjemu ravnatelju, ki mu je sodišče za zlorabo mladoletnice izreklo tri leta in deset mesecev zaporne kazni.