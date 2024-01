ZDA z novimi napadi na jemenske hutije

Washington/Davos, 16. januarja - Ameriška vojska je izvedla napade na štiri balistične rakete uporniških hutijev v Jemnu, je danes sporočil ameriški uradnik in dodal, da so rakete ogrožale civilne in vojaške ladje v regiji. Kljub napadom na Jemen si ZDA prizadevajo za deeskalacijo razmer na Bližnjem vzhodu, je izjavil svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan.