Španci hrvaškim vaterpolistom pokvarili slavje v Zagrebu

Zagreb, 16. januarja - Vaterpolisti Španije so novi evropski prvaki. V finalu so v Zagrebu premagali branilko naslova Hrvaško z 11:10 (3:5, 3:2, 2:3, 3:0) in prvič v zgodovini stopili na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Z zmago so se neposredno uvrstili tudi na olimpijske igre v Parizu.