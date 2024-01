Predlog novele zakona o varstvu okolja na mizi odbora DZ

Ljubljana, 17. januarja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo danes obravnaval predlog novele zakona o varstvu okolja, s katerim bi med drugim izenačili standarde glede izpustov za naprave za sosežig in sežigalnice. DZ je v prvi obravnavi predlog podprl, a menil, da je treba biti s tovrstnimi spremembami previden, tako da bi lahko prišlo do prilagoditev.