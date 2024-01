V Parizu težave s prodajo stanovanj v olimpijski vasi

Pariz, 16. januarja - Olimpijske igre so vedno znova tudi priložnost, da mesto gostitelj dobi novo sosesko. Gre za olimpijsko vas, kjer v času iger prebiva do 15.000 športnikov in njihovih spremljevalcev. Tako je tudi v Parizu, kjer pa imajo zaradi recesije na nepremičninskem trgu težave s kupci, ki naj bi stanovanja zasedli po igrah.