V Galeriji ZDSLU razstava na temo želje in užitka onkraj družbenih norm

Ljubljana, 17. januarja - V Galeriji ZDSLU bodo drevi odprli razstavo Andreje Džakušič in Mojce Senegačnik z naslovom Približevanja. Postavitev je skupni projekt umetnic, v katerem raziskujeta željo in užitek onkraj družbenih predsodkov, pričakovanj in normativov. Zasnovan je kot okolje iskrenega odpiranja vsebin ter identificiranja z obravnavanimi vprašanji.