Domžale odslej s senegalskim centrom

Domžale, 16. januarja - Košarkarji Kasai Heliosa Domžal bodo odslej pod košema močnejši za novega centra. Pridružil se jim je namreč Sidy Djitte, 29-letni in 208 cm visoki Senegalec, ki ima nekaj izkušenj iz Evrope, tudi iz lige Aba2, kjer je pred časom igral za Sutjesko, pri kateri je v 12 tekmah povprečno dosegal 14 točk in 12 skokov, so sporočili iz domžalskega kluba.