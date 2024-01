Žrtve nasilja v družini v EU upravičene do begunskega statusa

Luxembourg, 16. januarja - Ženske, ki so iz domovine zbežale zaradi fizičnega ali psihičnega nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nasiljem in nasiljem v družini, so lahko v Evropski uniji upravičene do begunskega statusa, je v danes objavljeni odločitvi sporočilo Sodišče EU (ECJ) v Luxembourgu.