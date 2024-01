Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost pridobil

Ljubljana, 16. januarja - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi pridobil 0,12 odstotka in se ustavil pri 1284,61 točke. Vlagateljem so bile najbolj zanimive Petrolove delnice, ki so ostale na izhodišču, in Krkine, ki so pridobile 0,44 odstotka. Skupni promet je dosegel 1,17 milijona evrov.