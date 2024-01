V EU začela veljati uredba o digitalizaciji pravosodnega sodelovanja

Bruselj, 16. januarja - V EU je danes začela veljati uredba o digitalizaciji pravosodnega sodelovanja in dostopu do sodnega varstva v čezmejnih zadevah. Kot poudarjajo v Bruslju, gre za odločilen korak k digitalizaciji pravosodja. Komunikacija v EU bo usklajena, čezmejni civilni in kazenski postopki digitalizirani, s tem pa bodo postopki enostavnejši, hitrejši in cenejši.