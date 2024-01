Predsedniku sodišča BiH in bivšemu vodji OSA podaljšali pripor

Sarajevo, 18. januarja - Sodišče Bosne in Hercegovine je v sredo za mesec dni podaljšalo pripor suspendiranemu predsedniku tega najvišjega rednega sodišča v državi Ranku Debevcu in bivšemu direktorju obveščevalno-varnostne agencije OSA Osmanu Mehmedagiću. Sumijo ju zlorabe položaja, prisluškovanja sodnikom in tožilcem ter uničevanja dokazov, poročajo mediji v BiH.