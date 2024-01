Nogometna Nemčija v šoku ob smrti predsednika berlinske Herthe

Berlin, 16. januarja - Predsednik berlinske Herthe Kay Bernstein je nepričakovano umrl v starosti 43 let, so danes sporočili iz nemškega drugoligaša, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Vrstijo so izrazi sožalja in osuplosti ob nepričakovani smrti priljubljenega predsednika kluba iz prestolnice države.