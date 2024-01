Celje, 16. januarja - Kapetan Celjanov Žiga Mlakar, ki se vrača po dolgotrajni poškodbi, je s svojim matičnim klubom podaljšal pogodbo še za dve leti. Trenutna ga je s klubom vezala do konca te sezone, z novo pa bo v klubu ostal do 2026, so danes sporočili na spletni strani kluba.