Smučarski center Cerkno v novo smučarsko sezono le s tremi progami

Cerkno, 16. januarja - Smučarski center Cerkno je minuli konec tedna po daljšem obdobju, ko niso mogli delati snega, le odprl sezono. V podjetju Hotel Cerkno so s prvim vikendom obratovanja zadovoljni, a poudarjajo, da so vsak dan, ko smučišče ni obratovalo, občutili izpad dohodkov. Trenutno so odprte tri proge, prizadevajo si, da bi čim prej odprli še eno.