Slovenski policisti od nemških kolegov prevzeli zapornika, ki je oktobra pobegnil izpred ljubljanskega UKC

Ljubljana, 16. januarja - Slovenski policisti so v petek v Berlinu prevzeli pobeglega zapornika, ki ga je nemška policija tam prijela 8. novembra lani na podlagi podatkov slovenske policije in mednarodnega policijskega sodelovanja na področju iskanja oseb, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Zapornik je v začetku oktobra pobegnil izpred UKC Ljubljana.