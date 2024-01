Strokovnjaki v Krajinskem parku Tivoli potrdili prisotnost raka jelševca

Ljubljana, 20. januarja - Strokovnjaki Nacionalnega inštituta za biologijo so lani ob monitoringu izbranih vrst nevretenčarjev v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib nepričakovano potrdili tudi prisotnost raka jelševca. Zadnji znan primerek največjega predstavnika potočnih rakov v Sloveniji s tega območja je iz 80. let 20. stoletja.