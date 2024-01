Dravograd tudi z novo vizualno podobo vabi na dogodke in k povezovanju

Dravograd, 16. januarja - Z željo, da naredijo Dravograd še bolj prepoznaven in da še bolj poudarijo prizadevanja po povezovanju, so v Dravogradu zasnovali nov logotip in nov znak, ki bo pod imenom Traberkfest vabil na večje dogodke v občini. Povezujemo več dolin, dve državi in nenazadnje tudi regije, je ob tem dejal župan Občine Dravograd Anton Preksavec.