V središču Kopra razstava o zgodovini mesta

Koper, 16. januarja - V Mali loži koprske Pretorske palače so od danes predstavljeni najpomembnejši dogodki in osebnosti iz 1500-letne zgodovine mesta. Obiskovalci bodo med drugim lahko izvedeli več o legendi o nastanku mesta in posvetitvi prvega škofa v letu 524. Razstava, ki jo prirejata občina in Pokrajinski muzej Koper, bo na ogled do konca februarja.