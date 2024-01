Kranjski policisti zaradi razjasnitve okoliščin nesreče na Bleiweisovi iščejo voznika

Kranj, 16. januarja - Kranjski policisti obravnavajo prometno nesrečo s pobegom, ki se je zgodila danes okoli 7.10 na Bleiweisovi cesti v Kranju in v kateri se je lažje poškodoval kolesar. Policisti iščejo neznanega voznika vozila, s katerim naj bi se srečal kolesar ter pri tem padel in se poškodoval.

Po podatkih, s katerimi razpolagajo policisti, se je kolesar peljal iz smeri Kokrice in v križišču za vrtni center Kalia zavil desno proti centru. V isto ulico je z nasprotne smeri zapeljal tudi neznani voznik z neznanim vozilom, ki bi bilo lahko bele barve. Med njima ni prišlo do trčenja, je pa kolesar zaradi nastale situacije zavrl, padel po tleh in se lahko poškodoval.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, se voznik vozila na kraju ni ustavil, z doslej izvedenimi ukrepi ga tudi niso uspeli izslediti. Policisti zato zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pozivajo voznika ali morebitne priče, ki bi karkoli vedele o prometni nesreči, da se oglasijo ali pa pokličejo na policijsko postajo Kranj, na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.