Varuhinja za enakost spolov obsodila Milanovićeve izjave o spolni usmerjenosti ministra

Zagreb, 16. januarja - Hrvaška varuhinja za enakost spolov je v ponedeljek obsodila izjave hrvaškega predsednika Zorana Milanovića o spolni usmerjenosti novega ministra za gospodarstvo, s katerimi je po njeni oceni kršil pravico do zasebnosti. Milanovićeve izjave so naletele na kritike v delu javnosti, obsodili pa so jih tako v vladajoči HDZ kot v opoziciji.