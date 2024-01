Šoštanj, 16. januarja - Zaposleni so iz odsluženih blokov Termoelektrarne Šoštanj (Teš) 1, 2, 3, in 4 dalj časa odtujevali baker. Uradne informacije so skope, neuradno pa naj bi znosili in prodali okoli 100 ton bakra, danes poroča časnik Večer.