Pogrešani 14-letni Gaja Pavasović-Zupan z Jesenic in Liji Cvelbar iz Ljubljane

Kranj, 15. januarja - Kranjski policisti so bili malo po 17. uri obveščeni, da svojci pogrešajo 14-letni Gajo Pavasović-Zupan z Jesenic in Lijo Cvelbar iz Ljubljane. Nazadnje so ju popoldne videli na Valjavčevi ulici v Kranju, ker ju z doslej izvedenimi ukrepi niso našli, zdaj za pomoč prosijo javnost.