Slovenci, Švedi in Danci v Hamburg z dvema točkama

Berlin, 15. januarja - Slovenski, švedski in danski rokometaši so skupinski del evropskega prvenstva v Nemčiji končali na prvih mestih. Slovenci so v odločilni tekmi za prvo mesto v skupini D premagali Norvežane z 28:27, Švedi so bili v skupini E boljši od Nizozemcev z 29:28, Danci pa v skupini F od Portugalcev s 37:27.