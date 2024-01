Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 1.)

Ljubljana, 15. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o začetku splošne stavke slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov. Prav tako so poročale o napovedani pocenitvi naftnih derivatov in povzele anketo časnika Dnevnik, ki kaže, da bi 68,6 odstotka Slovencev podprlo gradnjo drugega bloka krške nuklearke.