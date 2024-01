Umrl kipar in industrijski oblikovalec Ciril Cesar

Velenje, 15. januarja - V 101. letu starosti je v nedeljo v Velenju umrl akademski kipar in eden pionirjev slovenskega industrijskega oblikovanja Ciril Cesar, so sporočili iz družinskega kroga. V Mozirju rojeni Cesar je v več kot 60-letnem delovanju ustvaril obsežen kiparski in oblikovalski opus, v Gorenju pa je med drugim vodil oddelek za projektiranje in oblikovanje.