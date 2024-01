Anketa Safe.si: Mladi se s spletno pornografijo srečajo zgodaj

Ljubljana, 15. januarja - Mladi se s spletno pornografijo srečajo že zelo zgodaj, je pokazala anketa, ki so jo opravili na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si. V zadnjem triletju osnove šole je že prišlo v stik s spletno pornografijo 66 odstotkov fantov in 26 odstotkov deklet, med srednješolci pa kar 81 odstotkov fantov in 34 odstotkov deklet.