Podana prva varnostna priporočila v zvezi z decembrsko železniško nesrečo

Ljubljana, 15. januarja - Preiskovalni organ v železniškem prometu ministrstva za infrastrukturo je podal prva varnostna priporočila. Preiskava nesreče sicer še poteka, do zdaj pa so ugotovili, da več udeleženih oseb neposredno pred nesrečo ni izvedlo predpisanih varnostnih protokolov, so za STA sporočili z ministrstva. Še vedno poteka tudi predkazenski postopek policije.