Obrambno ministrstvo: Številka 112 ni doživela kibernetskega napada

Ljubljana, 15. januarja - Na temnem spletu so se pojavili podatki o klicih na številko 112, ki se nanašajo na hitro medicinsko pomoč kličočim. Po podrobnem pregledu strežnikov v Upravi RS za zaščito in reševanje so na ministrstvu za obrambo ugotovili, da vdora v te strežnike ni bilo in da podatki z njih niso bili ukradeni, so sporočili z ministrstva.