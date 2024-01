Za predlog prepovedi glifosata premalo podpisov, poziv DZ in DS

Ljubljana, 15. januarja - Gibanje Zdrava družba, Anton Komat in društvo Alpe Adria Green niso zbrali dovolj podpisov volilcev za vložitev predloga zakona o prepovedi proizvodnje, prodaje in uporabe glifosata v Sloveniji. Sedaj k vložitvi predloga pozivajo državni zbor in državni svet, saj da je treba zaščititi ljudi in naravo pred tem pesticidom.