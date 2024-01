Wolff še tri sezone na čelu Mercedesove ekipe

London, 15. januarja - Vodja Mercedesove ekipe formule 1 bo še naslednje tri sezone Toto Wolff, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Avstrijec je novico sporočil po sestanku s preostalima solastnikoma ekipe Mercedes, podjetjem Ineos in tovarno Mercedes. V vlogi vodje moštva in izvršnega direktorja bo tako vsaj do leta 2027.