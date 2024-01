Pred skorajšnjimi zimskimi počitnicami policisti pozivajo k varnemu smučanju

Slovenska Bistrica, 15. januarja - Na vrhuncu letošnje smučarske sezone in pred prihajajočimi zimskimi počitnicami so na mariborski policijski upravi pozvali k strpnemu, varnemu in odgovornemu smučanju v skladu z mednarodnimi pravili FIS in navodili o varnosti na smučiščih. Letos so na tem območju obravnavali že tri nesreče, eden od smučarjev je bil pri tem huje poškodovan.