Izraelski nogometaš v Turčiji aretiran zaradi sporočila o vojni

Istanbul, 15. januarja - Izraelskega nogometnega reprezentanta Sagiva Jehezkela, ki je med tekmo prve lige v Turčiji pokazal sporočilo o vojni med Izraelom in Hamasom, so v nedeljo pozno zvečer aretirali, poročanje več turških medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Turška tiskovna agencija DHA je danes poročala, da so nogometaša do sojenja izpustili.